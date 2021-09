சர்வைவர் தமிழ் - 8| காயத்ரி - ராம் பஞ்சாயத்தும், அர்ஜுன் நடத்திய ரணகள விசாரணை கமிஷனும்!

இதைத் தயங்கித், தயங்கி மென்று விழுங்கி சொல்லாமல் துணிச்சலாகவே காயத்ரி சொல்லலாம். ‘I don’t want to be bossy’ என்கிறார் காயத்ரி. லீடராக ஒருவர் இருக்கும் போது சில கண்டிப்புகளை மேற்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும். இதையேதான் அர்ஜூனும் பல முறை விசாரணையின் போது வற்புறுத்தினார்.

‘’என்னதான் இந்திராஜா சமையல் உள்ளிட்ட பணிகளில் ஆர்வமாக தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டாலும் physical task என்று வரும் போது ராம் அதை விடவும் சிறந்த சாய்ஸாக இருப்பார்’’ என்று காயத்ரி யோசித்ததில் ஒரு தவறும் இல்லை. இதையே விசாரணை சபையில் தன்னுடைய முறை வரும் ‘லேடி’ காஷும் நேர்மையாக தெரிவித்தார். ஒரு நெருக்கடியான சூழலில் அணித்தலைவர் எடுக்கும் முடிவை மற்றவர்கள் கேள்வி கேட்க முடியாது; கேட்கவும் கூடாது. ஆனால், ராமுடன் உள்ள முன்ஒப்பந்தம், நட்பு போன்றவை காரணமாக, தனிப்பட்ட பாரபட்சத்தை காயத்ரி காட்டியிருப்பார் என்றால் அது கண்டிக்கத்தக்கது. அதற்கான முகாந்திரங்களும் இதில் உள்ளன.

ஆனால் காயத்ரியும் சரி, ராமும் சரி, தங்களின் நிலைப்பாட்டை விசாரணை சபையில் அழுத்தம் திருத்தமாக வெளிப்படுத்தாமல் தயங்கித் தயங்கி பேசியது அவர்களிடம் உள்ள குற்றவுணர்வையும் தெளிவின்மையையும் காட்டியது. இது மட்டுமல்ல, இது போன்ற விசாரணைகளில் Communication skill மிகவும் முக்கியம். தன்னுடைய தரப்பை சுருக்கமாகவும் அழுத்தமாகவும் தெளிவாகவும் பதிவு செய்வது மிக மிக அவசியம். இந்த விஷயத்தில் நாம் பலவீனமாக இருந்தால், நம் மீது பிழை இல்லை என்றாலும் கூட நமக்கு எதிரான முடிவுகளைச் சந்திக்க நேரிடும்.