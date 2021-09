AKS - 8|மதுரையை எரித்த கண்ணகியே சென்னை வந்தாலும் கையில் சிலம்போடு ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் ரீல் நிச்சயம்!

பெண்கள் தங்கள் மேல் தவறே இல்லை என்றபோதும் சில விஷயங்களை வீட்டில் சொன்னால் தங்களுடைய கல்வி மற்றும் வேலைக்கு பிரச்னை என்று பல நேரங்களில் உண்மைகளை மறைக்கவும் அல்லது பொய் சொல்லவும் செய்கிறார்கள். பெரும்பாலான பெண்களுக்கு இப்படி பொய் சொல்வதிலும், வீட்டில் உண்மையை மறைப்பதிலும் உடன்பாடு இருப்பது இல்லை. அது மிகவும் அசௌகரியமான செயல். உறவுகளுக்குள் யதார்த்தமாக இருக்க இயலாது.

ஆனால், ஆண்களைப்பற்றி ஆண்களே தவறான புரிதலுடன் இருப்பது, வீட்டில் அர்த்தமற்ற கட்டுப்பாடுகள், மற்றும் அச்சுறுத்தல்கள்தான் பெண்கள் தங்கள் மேல் தவறில்லாத விஷயங்களில்கூட பொய் சொல்ல காரணமாக இருக்கிறது. இதனால் அவர்களுக்கு பிரச்னை வரும்போதும் வீட்டில் சொல்ல பயந்து பிரச்னைகளில் சிக்கிக் கொள்ளவும் வாய்ப்புகள் உண்டு.

வீட்டுக்கு பாண்டியன், கவிதாவை அழைத்து வரும் புனிதா அவர்களை பரத் மற்றும் சிவாவுக்கு அறிமுகம் செய்து வைக்கிறாள். காயத்ரி ’கண்ணகி 2.0’ போல இருப்பதாகவும், விட்டால் சென்னையை எரித்து விடுவாள் என்றும் புனிதாவை கண்டதும் பரத் சொல்கிறான். கண்ணகியே வந்தாலும், “கையில இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி செமையா இருக்கே.. Come, let’s do a Insta Reel with that babe” என்று அழைக்குமளவு அட்வான்ஸ்டாக இருக்கும் 2K கிட்ஸ் மத்தியில் காயத்ரி இரண்டு மாதங்கள் தாக்குபிடிப்பாளா?