AKS - 38|காதலில், மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நாட்களை விட சண்டை வராமல் பார்த்துக்கொள்ளும் நாட்கள் அதிகமா?

சுந்தரும் காயத்ரியும் திரைப்படம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும்போது காயத்ரிக்கு சிவாவின் அழைப்பு வருகிறது. காயத்ரி சிவாவிடம் எப்படி பேசுவது என்று எண்ணிக் கொண்டிருக்கையில், சுந்தர் காயத்ரியிடம், “நாம் இருவரும் ஒரே நிறத்தில் உடை அணிந்து இருக்கிறோம்.. அப்படி என்றால் நாம் இருவரும் Made for each other.. இது காதல் தானே” என்று கேட்கிறான். உண்மையில் முதன் முதலாக சுந்தரை பார்க்க பாவமாக இருக்கிறது.