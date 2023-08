`ரே... சம்ப்பேஸ்தானுரா!' சஞ்சய் தத், நவாஸுதின் சித்திக்; டோலிவுட்டில் வில்லனாகும் பாலிவுட் நாயகர்கள்

சஞ்சய் தத்... 'Once Upon a Time, There Lived a Ghost' இந்த வாசகம் இவருக்கும் பொருந்தும். சினிமா, சர்ச்சை என சஞ்சய் தத் கண்டது ஏராளம். சஞ்சய் தத் தென்னிந்திய சினிமாவில் அறிமுகமானது 'கே.ஜி.எஃப்' அதீராவாகத்தான். இதனைத் தொடர்ந்து, 'லியோ'வில் ஆண்டனி தாஸ் என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கிறார். விஜய் - சஞ்சய் தத் காம்பினேஷன் காட்சிகள் எப்படியிருக்கப்போகிறது என்பதை அக்டோபர் 19ம் தேதி பார்க்கலாம். கன்னடம், தமிழ் ஆகிய மொழிகளைத் தொடர்ந்து, டோலிவுட்டில் அறிமுகமாக இருக்கிறார், சஞ்சய் தத். புரி ஜெகன்நாத் இயக்கத்தில் ப்ளாக்பஸ்டரான 'ஐ ஸ்மார்ட் ஷங்கர்' என்ற படத்தின் இரண்டாம் பாகமான 'டபுள் ஐ ஸ்மார்ட்' படத்தில் ராம் பொத்தினேனிக்கு வில்லனாக நடிக்கவிருக்கிறார். ஆக்‌ஷன் படங்களுக்கு பெயர்போன புரி ஜெகன்நாத் இயக்கத்தில் சஞ்சய் தத் நடிப்பது அந்தப் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகப்படுத்தியுள்ளது.