RRR: `அவரின் மரணம் அதிர்ச்சியாக உள்ளது' - நடிகர் Ray Stevenson குறித்து இயக்குநர் ராஜமெளலி!

அயர்லாந்தைச் சேர்ந்த 58 வயதான ஹாலிவுட் நடிகரான ரே ஸ்டீவன்சன், 1990-களில் தொலைக்காட்சி தொடர்களில் ஆரம்பித்து 'King Arthur', 'Punisher: War Zone', 'The Book of Eli', 'The Other Guys' உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்து புகழ்பெற்றவர். இந்நிலையில் இவரது இறப்பிற்கு ஹாலிவுட் தொடங்கி டோலிவுட் வரை பலரும் வருத்தம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.