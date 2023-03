உலகின் உச்சியில் ஒரு தொடக்கம்!

‘‘அகாடமிக்கு நன்றி. நான் THE CARPENTERS-ன் (அமெரிக்க பிரபல இசைக்குழு) பாடல்களைக் கேட்டு வளர்ந்தவன். தற்போது ஆஸ்கர் மேடைவரை வந்திருக்கிறேன்’’ என்று ஆஸ்கர் மேடையில் பேசிய கீரவாணி, தொடர்ந்து அந்த இசைக்குழுவின் ‘TOP OF THE WORLD' எனும் பாடலைப் பாடி, ‘‘என்னுடைய மனதில் ஒரே ஆசைதான் இருந்தது. ராஜமௌலிக்கும் எனது குடும்பத்தினருக்கும் அந்த ஆசையே இருந்தது. ‘RRR' படம் ஆஸ்கரை வெல்ல வேண்டும். இது இந்தியர்களின் பெருமை. இந்த வெற்றி என்னை உலகின் உச்சியில் நிறுத்திவிட்டது’’ என்று நெகிழ்ந்தார். மேடையிலிருந்து இறங்கிய பின்னர், “இந்த உலகிற்கு, குறிப்பாக மேற்கத்திய உலகிற்கு நான் சொல்லிக்கொள்வது, இந்தியா மற்றும் ஆசிய நாடுகளில் மக்களிசை கொட்டிக்கிடக்கிறது. அது இந்த மண்ணில் நீண்டகாலமாக இருந்துள்ளது. அந்தக் கலாசாரத்தைத் தழுவுவதற்கான கதவுகளை உலகத்துக்குத் திறந்து வைப்பதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். இது எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு தொடக்கமாக இருக்கும்’’ என்றார்.