வலைபாயுதே...

கடைசியில யானைங்க நடிச்சுதான் நமக்கு ஆஸ்கர் வாங்கித் தர வேண்டியிருக்கு... அப்பவே சொன்னார் ராம நாராயணன்.

பயணம் என்பது வேறொன்றுமில்லை... மனிதர்களைப் படிப்பது!

என் hubby-க்கு `தென்றல் வந்து தீண்டும் போது என்ன வண்ணமோ' பாட்டு ரொம்பப் பிடிக்கும். ஒரு நாள் நான் பாடிக் காட்டினேன். அதுக்கு அப்பறம் அந்தப் பாட்டு டி.வி-ல ஓடுனாகூட சேனல் மாத்திடுறாங்க...

எல்லாத்தையும் ஆன்லைன்ல வாங்கணும்னு நினைக்காதீங்க. அது உங்களை இன்னும் சோம்பேறியாக்கும். நீங்க சாதாரணமா ஒரு கடைக்குப் போயி ஒரு அத்தியாவசியப் பொருளைத் தேடி வாங்கும்போது 200 calories you can burn per day. யோசிங்க...

யார்ரா நீ, அச்சீவ்மென்ட் என்னான்னு கேட்டா, இன்ஸ்டால ரீல்ஸ் போட்டு 50k லைக் வாங்கியிருக்கேன்னு ரெஸ்யூம்ல எழுதி வச்சிருக்கே..!