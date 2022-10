`என்னது வின் டீசல்தான் உலகின் முதல் மனிதனாகச் சொல்லப்படும் ஆதாமா?' - வைரலாகும் புகைப்படம்!

'ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃப்யூரியஸ்', 'டிரிபிள் எக்ஸ்' படங்களின் மூலம் இந்தியாவிலும் பிரபலமானவர் ஹாலிவுட் நடிகர் வின் டீசல். எழுத்தாளர், இயக்குநர் மற்றும் தயாரிப்பாளருமான இவர், 'The Chronicles of Riddick', 'The Pacifier', 'Riddick', 'The last witch hunter' போன்ற படங்களில் நடித்திருக்கிறார். இவர் 2000-ம் ஆண்டுகளின் துவக்கத்தில் பல வெற்றிப் படங்களில் நடித்து தனக்கென்று ஒரு அடையாளத்தை ஏற்படுத்திக்கொண்டார். தற்போது வின் டீசல் குறித்த ட்வீட் ஒன்று இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.