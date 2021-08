`என் கதையில் நீயும், உன் கதையில் நானும் வில்லன்களே!' உடைந்த காதல்களின் உண்மை உணர்த்தும் Modern Love

சண்டைக்குப் பிறகு ராபியை வெளியே போகச் சொல்லும் பென்னின் வசனமும் அப்படித்தான் அமைந்திருக்கும். பென்னின் ஃபிளாஷ்பேக்கில் "Would you just leave? Please" என்று கேட்பான் பென். ராபியின் ஃபிளாஷ்பேக்கில் please இருக்காது. Just go என்றிருப்பான்.