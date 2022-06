Ms. Marvel Episode 1: `ஏ நண்பா...' `லிங்கா' ரெஃபரன்ஸுடன் இது நம்ம ஊரு மார்வெல்!

தெற்கு ஆசிய குடும்பங்களின் பாதிப்பில் எடுக்கப்படும் எல்லா ஹாலிவுட் குடும்பங்களைப் போலவே இதிலும் கண்டிப்பான குடும்பம் என்பது கிளீஷேவாகத்தான் இருக்கிறது. அவந்திகா நடித்த 'ஸ்பின்', மைத்ரேயி ராமகிருஷ்ணன் நடித்த 'Never Have I Ever', அனிமேஷன் படங்களான 'Turning Red' எனப் பலவற்றில் இதே விஷயங்களை நாம் காண முடியும். அதை இந்த மிஸ். மார்வெல்லிலும் காண முடிகிறது. இதற்கு முன்பு வெளியான மார்வெல் வெப் சீரிஸைவிடவும் இது நமக்கு அதிக நெருக்கமானதாக இருப்பதற்குக் காரணமும் அதுவே.