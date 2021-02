நெட்ஃப்ளிக்ஸில் குழந்தைகளுக்கான சமையல் நிகழ்ச்சி... புதிய அவதாரமெடுத்த மிஷேல் ஒபாமா... என்ன ஸ்பெஷல்?

இதில் பெண்களுக்கான கல்வித்திறன் வளர்த்தலை முன் நிறுத்தினார். இவற்றைத் தவிர, இப்போது அவர் தயாரிப்பில் இருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி வறுமையில் சிக்கித் தவிக்கும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பையும் கையிலெடுக்கும் என்று கூறி உள்ளார்.

நெட்ஃப்ளிக்ஸ் நிறுவனத்துக்காக இவர் இதற்கு முன் தயாரித்த "Listen to your Vegetables & Eat your Parents" வரிசையில் இந்த நிகழ்ச்சியும் கலகலப்பான ஒன்றாக அமையும். இவற்றைத் தவிர அவரது மற்றொரு நிறுவனமான "Higher Ground Productions Company" மூலம் தயாரித்து அளித்த ஆவணப் படங்களான "American History" ஜெனரல் மோட்டார்ஸ் நிறுவனத்தின் மாறுதல்கள் பற்றியும், "Crip Camp" ஆவணப்படம் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான கோடை முகாம்கள் பற்றியும் பேசுபவை.

- லதா ரகுநாதன்