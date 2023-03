`Girls Are Not Brides' ஆவணப்படம், வங்கதேச நாட்டில் பொருளாதார பிரச்னைகளால் குழந்தைத் திருமணம் செய்து வைக்கும் சூழல், அக்குழந்தைகள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களை பேசியது. தங்களுக்கு நடக்கவிருந்த குழந்தை மணத்தை எதிர்த்த நான்கு பெண்களைப் பற்றியும் அது ஆவணப்படுத்தியிருந்தது.

மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்தில் திரைப்பட விழா; விழிப்புணர்வு தந்த ஆவணப்படங்கள்!

