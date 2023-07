Published: Just Now Updated: Just Now

இவள் உலக அழகியே... வோக் இதழின் அட்டை படத்தில் இடம்பிடித்த ரேகா; பிரமிப்பில் ரசிகர்கள்!

300 படங்களுக்கும் மேல் நடித்த ரேகா, 2014-ல் இருந்து எந்தப் படத்திலும் நடிக்கவில்லை. இரண்டு தசாப்தங்களாக அவர் எந்த இன்டர்வியூவும் கொடுக்கவில்லை.

entertainment rekha ( @vogue Arabia Instagram )