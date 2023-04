Published: Just Now Updated: Just Now

`கொச்சியில் கீழடி!' - தமிழகத்துக்குப் பெருமை சேர்க்கும் ஓவியர்கள்! - ஒரு பார்வை

சென்னை அரசு கவின் கலைக்கல்லூரியில் வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் படித்துமுடித்த கலைஞர்கள் 25 பேர் ஒன்றிணைந்து `திணை வாசிகள்' என்ற அமைப்பை உருவாக்கி ஓவியக்காட்சி அரங்கை அமைத்துள்ளனர்.