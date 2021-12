பிக் பாஸ் 85 : சூடுபிடிக்கும் போட்டி; கதறி அழுத தாமரை; தப்பித்த சிபி; எவிக்ஷனில் நடந்ததென்ன?

இந்த வாரப் புத்தகப் பரிந்துரை

அடுத்ததாக, “நான் சொல்லும் வரிசையில் உட்காருங்கள்” என்று மாற்றி அமர வைத்தார் கமல். இதில் சிபி – பாவனி ஜோடியை பேசச் சொல்லி விட்டு “சரி.. எதுக்கு இந்த விளையாட்டு.. பாவனி saved” என்று தேங்காயைப் போட்டு பட்டென்று உடைக்க அம்மணி சந்தோஷமடைந்தார். “இனிமே நல்லா விளையாடுவேன்” என்று வாக்களித்திருக்கிறார். பார்ப்போம். இனியாவது ``மூஞ்சி மேல பேசுவாங்களான்னு”.

ஓர் இடைவேளைக்குப் பிறகு திரும்பி வந்த கமல் “நாலு பேர் இருக்கீங்க.. இல்லையா.. இருங்க. ஒரு வேலையை முடிச்சுட்டு வந்துடறேன்” என்று புத்தகப் பரிந்துரையை அகம் டிவி முன்னிலையில் வித்தியாசமாக செய்தது சிறப்பு. இந்த வாரம் கமல் பரிந்துரைத்த நூல், Abraham Eraly எழுதிய The Age of Wrath: A History of the Delhi Sultanate. “இன்று நாம் செய்யும் வாதப் பிரதிவாதங்களின் அடிநாதத்தை இந்த நூலில் காண முடியும். புரியும் மொழியில், மிக நேர்மையாக, எவ்வித சார்பும் இன்றி எழுதப்பட்டது. சர்வதேச அங்கீகாரத்தை அடைந்த இந்த எழுத்தாளருக்கு உள்ளூர் அங்கீகாரம் எதுவும் கிடைக்கவில்லை. நியூயார்க் நகரை மையமாகக் கொண்டு வெளியாகும் இதழைப் போல சென்னை நகரை மையமாகக் கொண்டு Aside என்னும் பத்திரிகையை நீண்ட காலம் அவர் நடத்தி வந்தார். பாரதியார் போல பொருளாதாரக் காரணங்களால் நிறுத்தி விட்டிருக்கக்கூடும். இந்த நூல் தமிழில் வந்தே தீரும். அவசியம் வாசியுங்கள்” என்று பார்வையாளர்களோடு சேர்ந்து போட்டியாளர்ளுக்கும் அறிமுகப்படுத்தினார் கமல்.