பிக்பாஸ் சீசன் 5 epi.60: `மக்கள் எனக்கு'- அபிஷேக்கின் பன்ச்; `அன்புதான்' - பிரியங்காவின் டெம்ப்ளேட்!

“அய்யா.. வருண்.. அப்பப்ப இந்த ‘இது.. இது’ன்றீங்களே.. அந்த இது எதுங்கய்யா.? The nation wants to know about ‘இது’ இதப்பத்தி நீங்க பேசியாகணும்” என்று ராஜூ ஆரம்பிக்க ‘இது வந்து ஒரு கேள்வியா. நான் அதப்பத்தி பேசிட்டு இருக்கும் போது இது கேட்கறீங்க” என்று வருண் ஆரம்பிக்க ‘இது நமக்குத் தேவையா?” என்று கேட்டு இந்தக் கேள்வியின் மீது ‘இதைப்’ போட்டு அணைத்தார் இமான்.

“திருநெல்வேலில இருந்து நிரூப்போட தீவிர ரசிகர் ஒருத்தர் பேசறாரு” என்று அண்ணாச்சி சொல்ல “என்னது... திருநவேலில எனக்கு ரசிகரா?”என்று நிரூப்பே ஆச்சரியமடைகிறார். “நீங்க தனியா விளையாடறீங்களா... கூட்டமா விளையாடறீங்களா?” என்று ரசிகர் கேட்க “தனியா இருக்க என் வாழ்க்கைலதான் இவிய்ங்க கூட்டமா வந்து விளையாடறாங்க... இங்க போனா அங்க துரத்தறாங்க... அங்க போனா இங்க துரத்தறாங்க.. எங்க போறதுன்னு தெரியாம இப்ப காயினை வெச்சு தலைவர் ஆயிட்டேன்” என்று நிரூப், ராஜூவின் குரலில் பதில் அளித்தார்.

“என்னைப் பார்த்து பயமான்னு அண்ணாச்சி உங்களைப் பார்த்து கேட்கறாரே. இது நியாயமா தலைவா...” என்று ரசிகர் கேட்க “பாவம்.. நம்ம அண்ணாச்சி..ன்னுதானேன்னு அடிக்காம விட்டுட்டேன்.. வேற யாராவதா இருந்தா ‘என்னாச்சி’ன்னு விசாரிக்கற அளவிற்கு அவர் முகத்தில் காயம் இருந்திருக்கும்..” என்று நிரூப் (ராஜூ) பதிலளித்தார். “உங்க வளர்ச்சிக்கு என்ன காரணம் தலைவா?” என்று ரசிகர் கேட்க “ரெண்டு அடில புதைச்சு இரண்டு வருஷம் தண்ணி ஊத்தினா. இப்படி வளர்ந்துடுவேன்” என்று ராஜூ சொன்னதெல்லாம் கடந்த நிமிடத்தில் சட்டென்று டெவலப் செய்த காமெடியாக இருக்க வேண்டும்.