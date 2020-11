ஷிவானி - பாலா ரொமான்டிக் ஜோடியா... அட மொக்கை போடாதீங்கப்பா! பிக்பாஸ் - நாள் 32

கேப்டன் சம்யுக்தாவை வாக்குமூல அறைக்கு அழைத்த பிக்பாஸ் "இனி இந்த வீட்டில் முழு நீள ஆங்கில வாக்கியங்களைப் பேசக்கூடாது... அதற்கு தமிழில் சப்டைட்டில் போடுவதற்குள் எங்களுக்கு தாவு தீர்ந்து விடுகிறது. 'அந்த சப்டைட்டிலிலும் தமிழ் பிழையாக வருகிறது’ என்று புகார்கள் வருகின்றன. இனி தமிழில்தான் பேச வேண்டும்" என்று அறிவுறுத்த, "Sure Bigg boss. I will take care of it" என்று சாம் பதில் சொல்ல, பிக்பாஸ் கொலைவெறியுடன் தன் தலையில் அடித்துக் கொண்ட சத்தம் அடுத்த ஏரியா வரை கேட்டிருக்கும்.

சமகால இளையதலைமுறையால் ஆங்கிலம் கலக்காமல் ஒரு விநாடி கூட பேச முடியாது என்கிற உண்மை அடுத்த சில நிமிடங்களில் நிரூபணமாயிற்று. அந்த அளவிற்கு ஆங்கிலம் நம் நடைமுறை உரையாடலில் கன்னாபின்னாவென்று ஊடுருவியிருக்கிறது. ஒரு மொழி மெல்ல அழிவதென்பது அந்தச் சமூகமே அழிவதற்கு ஈடானது.

