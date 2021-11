பிக் பாஸ் - 41: கழன்றுவிழுகிறதா ராஜூவின் முகமூடி? `செட் பிராப்பர்டி’க்கு பிரியங்கா ஆடிய மிகை நாடகம்!

‘ரிஸ்க்கு எடுக்கறதுன்னா ரஸ்க்கு சாப்பிடற மாதிரி’ என்கிற பட்டம் ராஜூவால் நிரூப்பிற்கு வழங்கப்பட்டது. ‘சரஸ்வதியே வந்து பரீட்சை எழுதித் தந்தாலும் பெயில் ஆயிடுவான்’ என்கிற சிறப்பு பட்டத்தை பிரியங்கா, அபினய்க்கு தந்து மகிழ்ந்தார். ‘பண்றதெல்லாம் மோசம், ஆனா காட்டறது பாசம்’ என்கிற காமெடி விருதை இமானுக்கு வழங்கினார் மதுமிதா. ‘If you are bad, am your dad’ என்கிற கெத்தான விருதை பிரியங்காவிற்கு வழங்கினார் பாவனி. ‘நீ புடுங்கறதெல்லாம் தேவையில்லாத ஆணி’ என்கிற டெரர் விருதை நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளரான ராஜூவிற்கே வழங்கி அதிர்ச்சி தந்தார் இசை. (இனிமேல் சிறப்பான ஆணிகள் பிடுங்கப்படும்’ என்று உத்தரவாதம் அளித்திருக்கிறார் ராஜூ).

'ஓப்பனிங்லாம் நல்லாத்தேன் இருக்கு. ஆனா உன் கிட்ட ஃபினிஷிங் சரியில்லியேப்பா’ விருதை அபினய்க்கு வழங்கினார் சிபி. நெகட்டிவ் விருதுகளை வாங்கினாலும் அதற்கு சிறப்பான பதில்களை சர்காஸ்டிக்காக வழங்கிச் சென்றார் அபினய். ‘பில்டிங் ஸ்டிராங்கு, ஃபேஸ்மெண்ட் வீக்கு’ என்கிற விருதை நிரூப்பிற்கு வழங்கினார் இமான். ‘ராஜதந்திரங்கள் அனைத்தும் வீணாகி விட்டதே’ என்கிற காமெடி விருது மறுபடியும் அபினய்க்கு கிடைத்தது. அதை வழங்கியவர் வருண்.