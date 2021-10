பிக் பாஸ் - 7 | நமீதா வெளியேறியது ஏன்… ஓட்டுப் போடும் மக்களிடம் உண்மைகள் சொல்வார்களா?

“நான் எப்படியோ சொல்லப் போறேன்.. நீங்க எப்படியோ புரிஞ்சுக்கங்க” என்று உப்பு சப்பில்லாமல் விட்டேற்றியாக பதில் அளித்தார் வருண். “என் வாழ்க்கை பல அத்தியாயங்களைக் கொண்டது. அதை சமூகத்திற்கு பாகம் பாகமாக சமர்ப்பிக்கப் போகிறேன். யாருக்கு என்ன வேணுமோ எடுத்துக்கங்க” என்று அபிநய் சொன்னபோது இப்போதே கலவரமாகத்தான் இருந்தது.

“உங்க கதை சுவாரஸ்யமாக இருக்கறதை விட உண்மையா இருக்கணும். அதுதான் முக்கியம்” என்ற கமல் அடுத்தபடி பிரியங்காவிடம் வந்தபோது அவர் தன்னுடைய பிரத்யேக ரிங்டோன் சிரிப்பை ஒலிக்கவிட்டார். “Work until you no longer have to introduce yourself” என்பதை பிரியங்கா தமிழில் சொல்ல முடியாமல் அல்லாடிக் கொண்டிருக்கும் போது ‘அண்ணாச்சி... ஹெல்ப் பண்ணுங்க” என்று கமல் அடித்த டைமிங் கமென்ட்டில் ஜெர்க் ஆகிவிட்டார் இமான்.