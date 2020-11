அன்பின் தாய் அர்ச்சனா அட்ராசிட்டீஸ்... சம்யுக்தாவின் வார்த்தை மீறல்! பிக்பாஸ் நாள் – 51

மீண்டும் பிக்பாஸ் டீமின் அசாதாரண உழைப்பை பாராட்ட ஒரு வாய்ப்பு. ஊழியர்களின் நேர்த்தியான உடை முதற்கொண்டு கால் சென்டர் செட்அப் வரை அத்தனை ரகளையாக அசத்தியிருந்தார்கள். Hats off.

முதல் அழைப்பே வில்லங்கமான ஜோடியாக அமைந்தது. பாலாஜி Vs அர்ச்சனா. சிலவற்றிற்கு தடுமாறினாலும் வளைத்து வளைத்து அர்ச்சனா கேட்ட கேள்விகளுக்கெல்லாம் அசராமல் பதில் சொல்லி அசத்தினார் பாலாஜி.

பாலாஜியின் மீது நிறைய விமர்சனங்களை ஒருபக்கம் நான் வைத்தாலும் ஏன் சில சமயங்களில் பாராட்டுகிறேன் என்பதற்கான உதாரணக் காட்சி இது. ஏனெனில் நிஜ வாழ்க்கையில் நாம் எம்.ஜி.ஆர் பட ஹீரோ மாதிரி நேர்மையாக இருக்க முயலலாம். அதுதான் சரியும் கூட. ஆனால் சில சூழ்நிலைகளில் குயுக்தியும் சமயோசிதமும் தந்திரமும் மட்டுமே வெல்லும். பிக்பாஸ் விளையாட்டு அப்படிப்பட்டது. When in Rome Be A Roman என்றொரு பழமொழி இருக்கிறது. சகிப்புத்தன்மையை சோதிப்பதுதான் இந்த விளையாட்டின் அடிப்படை. எனவே அதற்கேற்ப தன் வியூகங்களை வகுக்க வேண்டும். ‘இந்த வீடே பொய்யா இருக்கு’ என்றால் நிஷாக்கா போல் அழுது கொண்டு நிற்க முடியாது.