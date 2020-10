அர்ச்சனாவை டார்கெட் செய்த கமல்; `யாரு மனசுல யாரு... பாலா மனசுல யாரு?'- பிக்பாஸ் – நாள் 20

இந்த விவகாரத்தில் நமக்கும் ஒரு படிப்பினை உள்ளது. நாம் யாரையாவது ஒருவரை கடுமையாக பேசிவிட்டால் அது அங்கேயே முடிந்து விடுவதில்லை. அப்படியாக நாம் நினைத்துக் கொள்ள வேண்டியதில்லை. அது வேறு எங்காவது திரும்பி, மீண்டும் நம்மையே வந்து தாக்கும். ‘Every Action has an Equal and Opposite Reaction’ என்பது இதிலுள்ள நீதி.

ஆனால், சனம் பேசிய கடுமையான வார்த்தைகளை கூட புரிந்து கொள்ளும் சுரேஷால் பாலாவின் கடுமையான விமர்சனத்தை மட்டும் ஏற்றுக் கொள்ள முடியவில்லை. ‘தன் நண்பனே தன்னை கத்தியால் குத்தும் போது ஏற்படும் வலி இது. புரிந்தவர்களால்தான் இதைச் சரியாக உணர முடியும். வாக்குமூல அறைக்குள் சுரேஷ் குமுறி அழுததற்கு காரணம் பாலாஜியின் கடுமையும் என்பது இப்போது புரிகிறது.