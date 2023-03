Published: 08 Mar 2023 11 AM Updated: 08 Mar 2023 11 AM

குஜராத் டு மும்பை: `ஷாருக் கானைப் பார்க்கணும்'- மேக்கப் அறையில் 8 மணி நேரம் மறைந்திருந்த ரசிகர்கள்!

நடிகர் ஷாருக் கான் வீட்டுக்குள் நுழைந்த இரண்டு ரசிகர்கள் 8 மணி நேரம் மறைந்திருந்து ஷாருக் கானைப் பார்த்தனர்.