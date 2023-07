Published: 11 Jul 2023 11 AM Updated: 11 Jul 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

`நிற்காத அழுகை; தொடர் சோகம்; பட்டினி’ - வாழ்வின் கடினமான நாள்கள் பற்றி மனம் திறந்த அமீர்கான் மகள்!

ஹிந்தி நடிகரான அமீர் கானின் மகள் ஐரா கான், கடினமான மன அழுத்ததால் பாதிக்கப்பட்டிருந்ததாக, தற்போது மனம் திறந்து பேசியுள்ளார்.