ஐஸ்வர்யா ராய் மகளுக்கு உடல்நலம் பாதிப்பா? யூடியூப்பருக்கு எதிராக ஆராதயா டெல்லி கோர்ட்டில் வழக்கு!

நடிகை ஐஸ்வர்யா ராய் மகள் ஆராதயா உடல்நிலை குறித்து தவறான செய்தியைப் பரப்பிய யூடியூப்பருக்கு எதிராக டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.

