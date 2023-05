Published: 18 May 2023 11 AM Updated: 18 May 2023 11 AM

ஹெல்மெட் அணியாமல் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற அமிதாப் பச்சன், அனுஷ்கா சர்மாவிற்கு அபராதம்!