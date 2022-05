Published: 01 May 2022 9 AM Updated: 01 May 2022 9 AM

"அன்று வருத்தப்பட்ட அமிதாப் பச்சன்; இன்று ஏன் ட்வீட் பதிவிடவில்லை; !" - ஆதங்கப்படும் சத்ருகன் சின்ஹா