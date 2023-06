Published: 12 Jun 2023 9 AM Updated: 12 Jun 2023 9 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

`ரூ.119 கோடிக்கு புதுவீடு' - பாந்த்ரா கடற்கரைக்குப் பக்கத்தில் குடிபெயரும் தீபிகா - ரன்பீர்

பாலிவுட் நடிகை தீபிகா படுகோனே தனது கணவர் ரன்வீர் சிங்குடன் சேர்ந்து மும்பை கடற்கரையையொட்டி ரூ.119 கோடியில் வீடு வாங்கியிருக்கிறார்.