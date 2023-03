Published: 20 Mar 2023 11 AM Updated: 20 Mar 2023 11 AM

படப்பிடிப்புகளுக்குச் செல்லும் கேரவன்; ரூ.65 லட்சத்தில் சொந்த வீடு போல் மாற்றிய நடிகை கங்கனா ரணாவத்

பாலிவுட் நடிகை கங்கனா ரணாவத் தான் படப்பிடிப்புக்கு செல்லும்போது எடுத்துச்செல்லும் வேனை ரூ.65 லட்சம் செலவில் சொந்த வீடு போல் மாற்றியிருக்கிறார்.