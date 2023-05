Published: 25 May 2023 5 PM Updated: 25 May 2023 5 PM

The Kerala Story: `சமூக வலைதளங்களில் வெளியான நடிகையின் மொபைல் நம்பர்!' மன உளைச்சலுக்கு ஆளான நடிகை

'The Kerala Story' படத்தில் நடித்த நடிகை ஆதா ஷர்மாவின் போன் நம்பர் சமூக வலைதளங்களில் கசிந்து பெரும் சர்ச்சையைக் கிளப்பியுள்ளது.