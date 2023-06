Published: Just Now Updated: Just Now

Adipurush Review: சுமாரான நடிப்பு, படு சுமாரான கிராபிக்ஸ்; பழைய ராமாயணப் படைப்புகளே தரமாக இருக்குமே!

படத்தின் முதல் டீசர் வெளியானபோதே கிராபிக்ஸ் காட்சிகள் சொதப்பலாக இருக்கின்றன என்ற விமர்சனங்கள் எழுந்தன. அதைத் தொடர்ந்து VFX-ஐ மேம்படுத்துவதற்கான பணிகள் நடைபெற்றன. ஆனால், இறுதி வெர்ஷனிலும் பெரிதாக எந்த மாற்றமும் இல்லை.

