Published: 04 Mar 2023 10 AM Updated: 04 Mar 2023 10 AM

முன்பு ஆலியா பட் வீடு, இப்போது சைஃப் அலிகான் வீடு - அத்துமீறும் புகைப்படக்காரர்கள்! என்ன நடந்தது?

ஆலியா பட் வீட்டைத் தொடர்ந்து நடிகர் சைஃப் அலிகான் வீட்டிற்குள்ளும் பத்திரிகையாளர்கள் அத்துமீறி நுழைந்துள்ளனர்.