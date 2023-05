Published: 11 May 2023 10 AM Updated: 11 May 2023 10 AM

`உண்மைதான்! எனக்கு எளிதாக வாய்ப்புகள் கிடைக்கின்றன'; `நெப்போட்டிசம்' பற்றிப் பேசிய நடிகை ஆலியா பட்!