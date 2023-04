Published: Just Now Updated: Just Now

Jubilee Review: அந்தக் காலத்துக்கே கொண்டு செல்லும் பெரும் உழைப்பு, சிறப்பான நடிப்பு! சீரிஸ் எப்படி?

Jubilee Web Series Review: ஒருவரை உளவு பார்க்க இன்னொருவர், அவரை உளவு பார்க்க இன்னொருவர், இருவருக்கும் தெரியாமல் தொலைபேசி உரையாடல்களை ஒட்டுக்கேட்கும் இன்னொரு டீம் என ஸ்பீடு பிரேக் இல்லாமல் ஓடுகிறது திரைக்கதை.

entertainment Jubilee Review | ஜூப்ளி விமர்சனம்

