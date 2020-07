ShakuntalaDevi: `இவள் மரமல்ல, மனுஷி!' - எப்படியிருக்கிறது வித்யாபாலனின் ஷகுந்தலா தேவி?!

படம் முழுக்க முழுக்க பெண்கள் படைதான். 'Four More Shots Please' தொடரிலேயே தடாலடியாக பெண்ணியம் பேசும் இஷிதா மொய்த்ராவின் வரிகள் இதிலும் ஆங்காங்கே தெறிக்கிறது. லண்டனில் ஸ்பானிஷ் காதலனாக வரும் ஹேவியருக்கு, ஷகுந்தலாவின் புகழ்ச்சியும் பணமும் அவரை விட்டு விலக வைக்கிறது. ̀உனக்கு இனி நான் தேவையில்லை' என ஹேவியர் சொல்ல, ̀ ஆண்கள் ஏன் எப்போதும் பெண்கள் அவர்களை ஒரு தேவையாகக் கருதவேண்டும் என்றே நினைக்கிறார்கள்?' எனும் ஷகுந்தலாவின் சம்மட்டையடி பதில் ஒரு சாம்ப்பிள். படம் முழுக்க இப்படியான ̀இந்தா வா வாங்கிக்க' வரிகள் ஏகபோகமாக இருக்கின்றன. அதேபோல், ஷகுந்தலா தேவியின் காமெடி ஒன் லைனர்களும் நம்மை சிரிக்க வைக்கிறது.