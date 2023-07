Published: Just Now Updated: Just Now

Project K: "எங்கள் எல்லோரையும் விட மிகப்பெரிய நடிகர் நீங்கள்தான்!"- கமலைப் புகழ்ந்த அமிதாப் பச்சன்

"ரொம்பவும் அடக்கமாக இருப்பதை நிறுத்துங்கள் கமல். படப்பிடிப்பில் மட்டும் நடியுங்கள், இங்கு வேண்டாம். உண்மையில் நீங்கள்தான் எங்கள் எல்லோரையும்விடப் பெரிய ஸ்டார், மிகப்பெரிய நடிகர்!"- அமிதாப் பச்சன்.