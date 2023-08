Published: 04 Aug 2023 10 AM Updated: 04 Aug 2023 10 AM

Chrisann Pereira: "வெளியே வருவேன் என நினைக்கவில்லை!"- ஷார்ஜாவில் போதைப்பொருள் வழக்கில் சிக்கிய நடிகை

போதைப்பொருளுடன் ஷார்ஜா விமான நிலையத்தில் சிக்கவைக்கப்பட்ட பாலிவுட் நடிகை கிறிசன் பெரேரா நான்கு மாதத்திற்குப் பிறகு மும்பை திரும்பினார்.