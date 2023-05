Published: 17 May 2023 1 PM Updated: 17 May 2023 1 PM

"மல்டிபிளக்ஸ் தியேட்டர்களின் கட்டணங்கள் உயர்ந்துகொண்டே போகின்றன!"- கங்கனா ரணாவத் வருத்தம்

"நடுத்தர வர்க்கத்தினர் தங்கள் குடும்பத்துடன் படம் பார்ப்பதற்கு தங்களின் சம்பளத்தின் பெரும் பகுதியைச் செலவிட வேண்டியிருக்கிறது. இந்த நிலையை மாற்ற வேண்டும்" என்று கூறியுள்ளார் நடிகை கங்கனா ரணாவத்.