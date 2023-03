Published: Just Now Updated: Just Now

"உங்களைப் போன்ற மனிதர்கள் உலகிற்குத் தேவை!"- ஹ்ரித்திக் ரோஷன் நெகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்த வீடியோ!

கடுமையான உடற்பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வரும் பாலிவுட் நடிகர் ஹ்ரித்திக் ரோஷன், தன் உடற்பயிற்சியாளர் பற்றி நெகிழ்ச்சியாகப் பதிவிட்டுள்ளது வைரலாகி வருகிறது.