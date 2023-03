Published: Just Now Updated: Just Now

"`3 Idiots' இரண்டாம் பாகத்தினை எனக்கே தெரியாமல் எடுக்கத் திட்டமிட்டுள்ளனர்!"- கரீனா கபூர்

ஆமீர் கான், மாதவன், ஷர்மான் ஜோஷி ஆகியோர் '3 Idiots' இரண்டாம் பாகம் குறித்து ரகசியமாகத் திட்டம் தீட்டி வருவதாகவும், அதில் தன்னை சேர்க்கவில்லை என்றும் பாலிவுட் நடிகை கரீனா கபூர் வீடியோ ஒன்றினை வெளியிட்டுள்ளார்.