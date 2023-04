Published: Just Now Updated: Just Now

`சுற்றி ஏராளமான துப்பாக்கிகள்; சுதந்திரமாக சைக்கிள்கூட ஓட்ட முடியவில்லை'- வருந்திய சல்மான் கான்

தன்னைச் சுற்றி ஏராளமான துப்பாக்கிகள் இருப்பதாகவும், சுதந்திரமாக சைக்கிள் கூட ஓட்ட முடியவில்லை என்று நடிகர் சல்மான் கான் வருத்தத்துடன் தெரிவித்திருக்கிறார்.

