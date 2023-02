Published: 25 Feb 2023 11 AM Updated: 25 Feb 2023 11 AM

நவாசுதீன் சித்திக்கி மீது பாலியல் வன்கொடுமை புகார் அளித்த அவரின் மனைவி ஆலியா - என்ன நடந்தது?

பாலிவுட் நடிகர் நவாசுதீன் சித்திக்கி மீது அவரின் மனைவி பாலியல் வன்கொடுமை புகார் கொடுத்துள்ளார். ஏற்கெனவே விவாகரத்து வழக்கு, குழந்தைகளின் உரிமை குறித்த வழக்குகள் நடந்து வரும் நிலையில், இந்தப் பிரச்னையில் இதுவரை நடந்தது என்ன?