Published: 04 Jul 2023 10 AM Updated: 04 Jul 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

`நண்பர்கள், குடும்பத்திற்காக படம் பண்ணப்போவதில்லை!' பட தோல்வியால் சல்மான் கான் புதிய முடிவு

நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்திற்காக இனி படத்தில் நடிக்கப்போவதில்லை என்று நடிகர் சல்மான் கான் முடிவு செய்துள்ளார்.