"உங்களை நான் எப்போதும் தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் அம்மா!"- ஸ்ரீதேவி குறித்து ஜான்வி கபூர் உருக்கம்

ஸ்ரீதேவி காலமாகி ஐந்து ஆண்டுகள் கடந்த நிலையில் மகள் ஜான்வி கபூர் மற்றும் கணவர் போனி கபூர், ஸ்ரீதேவி குறித்து உருக்கமாகப் பதிவிட்டுள்ளனர்.