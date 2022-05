நிக் ஜோனஸ் கொடுத்த சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட்; பிரியங்கா சோப்ராவின் ரியாக்ஷன்!

அப்படி நிக் ஜோனஸ் பிரியங்காவுக்கு பரிசளித்திருப்பது ஒரு கார். கடற்கரை மணல், சகதி, ஆன் ரோடு இப்படி எல்லா நிலப்பரப்புகளிலும் ஓட்டக் கூடிய All Terrain Vehicle மாடல் கார் ஒன்றை பிரியங்காவுக்கு பரிசளித்திருக்கிறார் நிக்.

வாடகை தாய் முறையில் நிக் ஜோனஸ் - பிரியங்கா இணையருக்கு பிறந்த மகள் 'Malti Marie' 100 நாள்களுக்குப் பிறகு மருத்துவமனையிலிருந்து வீட்டிற்கு அழைத்து வரப்பட்டதை சமீபத்தில்தான் இருவரும் இணைந்து கொண்டாடியிருந்தனர்.

'The Matrix Resurrections' படத்தில் பிரியங்கா சோப்ரா நடித்திருந்தார். அதற்கடுத்து 'Citadel' படப்பிடிப்பு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. It's All Coming Back to Me மற்றும் Jee Le Zaraa ஆகிய படங்கள் லைன்-அப்பில் இருக்கின்றன.