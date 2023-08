Published: Just Now Updated: Just Now

"தென்னிந்திய சினிமாவின் அலையை ஷாருக்கின் `பதான்' படம்தான் தடுத்து நிறுத்தியது!" - ராம் கோபால் வர்மா

பாலிவுட் இயக்குநரான ராம் கோபால் வர்மா, தென்னிந்திய சினிமாவின் அலையை ஷாருக் கானின் 'பதான்' திரைப்படம்தான் தடுத்து நிறுத்தியது என்று கருத்துத் தெரிவித்திருக்கிறார்.