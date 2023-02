Published: Just Now Updated: Just Now

``நீங்கள் தந்தையாக இருக்கும்போது அதை உணர்வீர்கள்!"- ரன்பீர் கபூர் நெகிழ்ச்சி

`` பாலிவுட் நடிகர் ரன்பீர், தந்தைக்கும் மகள்களுக்குமான அன்பை வார்த்தைகளில் விவரிக்க முடியாது. தந்தையாகும்போதுதான் அதை உணர முடியும்" என்று தன் குழந்தை ரஹா (Raha) பற்றி நெகிழ்ச்சியுடன் பேசியிருக்கிறார்.