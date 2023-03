Published: Just Now Updated: Just Now

"தென்னிந்திய சினிமா குறித்து பாலிவுட் பெருமைப்படுகிறது; வதந்திகளைப் பரப்பாதீர்கள்!"- ரன்பீர் கபூர்

நேர்காணல் ஒன்றில் பேசிய ரன்பீர், தென்னிந்தியத் திரைப்படங்களின் தொடர் வெற்றி குறித்தும் பாலிவுட் சினிமா மீது வைக்கப்படும் விமர்சனம் குறித்தும் வெளிப்படையாகப் பேசியுள்ளார்.