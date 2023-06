Published: Just Now Updated: Just Now

Bigg Boss: "சல்மான் கான் பாரபட்சமாக நடந்து கொண்டார்!" - நவாசுதின் சித்திக்கின் மனைவி புகார்

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் நடிகர் சல்மான் கான் பாரபட்சமாக நடந்து கொண்டார் என்று நடிகர் நவாசுதின் சித்திக்கின் மனைவி ஆலியா குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.