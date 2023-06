Published: Just Now Updated: Just Now

`பேசுபவர்கள் என்ன வேண்டுமென்றாலும் பேசட்டும்'- கோயிலுக்குச் சென்றது குறித்து சாரா அலி கான்

மஹாகால் கோயிலுக்கு சென்றதற்காக சிலர் விமர்சித்தது குறித்து நடிகை சாரா அலி கான் பேசியிருக்கிறார்.