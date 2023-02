Published: Just Now Updated: Just Now

SELFIEE: பாக்ஸ் ஆபீஸில் வசூலை இழந்த திரைப்படம்; தொடர் தோல்விகளைச் சந்திக்கும் அக்ஷய் குமார்!

பாலிவுட் திரையுலகில் டாப் ஹீரோக்களில் ஒருவரான அக்ஷய் குமாரின் படங்கள் சமீப காலமாகவே தொடர் தோல்வியைச் சந்தித்து வருகின்றன.